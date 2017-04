VIOLÊNCIA: Policial Civil é baleado em tentativa de assalto em Fortaleza; vídeo

Um Policial Civil foi baleado na noite desta quinta-feira (27) na Avenida Aguanambi, no bairro de Fátima, em Fortaleza. Segundo informações, o oficial estava em seu carro, quando dois bandidos armados se aproximaram e anunciaram um assalto.





A vítima, identificada apenas como Felipe, chegava a um supermercado no momento da ação. Ele reagiu e baleou um dos bandidos na coxa. O policial foi alvejado com um tiro no abdômen e socorrido para um hospital particular.





O estado de saúde do policial é estável. Os bandidos foram presos por policiais civis.





Felipe atua na Delegacia de Narcóticos (Dnarc) e não estava em serviço no momento do ocorrido.





