VIOLÊNCIA SEM FIM EM SOBRAL: UM MORTO E DUAS MULHERES BALEADAS NO ALTO NOVO

Um verdadeiro derramamento de sangue foi registrado na tarde deste sábado na cidade de Sobral, precisamente no bairro Alto Novo. Três pessoas foram baleadas. Informações dão conta de que as vítimas foram duas mulheres que seguem recebendo os tratamentos devidos no hospital Santa Casa. Já o homem deu entrada e momentos após veio a óbito. A vítima fatal foi identificada como Francisco Antônio Gentil de Sousa, 22 anos, vulgo "Chico Nóia".



Os acusados, dois indivíduos, estavam em uma motocicleta honda fan de cor preta. Os bandidos fugiram em rumo ignorado. A Polícia está realizando diligências no intuito de prender os meliantes.





Mais detalhes em breve.



Vítima fatal: Francisco Antônio Gentil de Sousa, 22 anos