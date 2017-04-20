VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO DESTA QUINTA-FEIRA (20) EM SOBRAL

Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS - 1 VAGA
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - 1 VAGA
AUXILIAR DE CONTABILIDADE - 1 VAGA
BORDADOR, A MÁQUINA - 1 VAGA
CONSULTOR DE VENDAS - 1 VAGA
CONTADOR - 1 VAGA
CORTADOR DE ROUPAS - 1 VAGA
ELETRICISTA - 3 VAGAS
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL - 2 VAGAS
EMPREGADA DOMÉSTICA - 1 VAGA
MECÂNICO DE AR-CONDICIONADO - 1 VAGA
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO - 1 VAGA
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS - 5 VAGAS
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA - 1 VAGA
MECÂNICO DE MOTOCICLETA (MOTO) - 1 VAGA
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) - 1 VAGA
REPRESENTANTE COMERCIAL - 6 VAGAS
SUPERVISOR DE CORTE NA CONFECÇÃO - 2 VAGAS
SUPERVISOR DE VENDAS NO VAREJO - 1 VAGA
VENDEDOR PRACISTA - 2 VAGAS
Fonte: SINE/IDT
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