VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS OFERTAS DE EMPREGO DESTA SEXTA (28)

O Sine/IDT fica localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Sobral – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE COSTUREIRA (ACABAMENTO) 1
COBRADOR INTERNO (PCD) 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
EMPREGADA DOMÉSTICA 2
FORNEIRO (OLARIA) 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
OPERADOR DE COMPUTADOR (DESING/COREL DRAW) 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 7
VENDEDOR PRACISTA 2
Fonte: SINE/IDET
0 comentários:
Postar um comentário
Comente esta matéria