VOCÊ ESTÁ DESEMPREGADO? CONFIRA AS OFERTAS DE EMPREGO DESTA SEXTA (28)

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1ª GINCOMÁTICA DO 6º ANO "A" TARDE - LUCIANO FEIJÃO

sexta-feira, 28 de abril de 2017

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sexta-feira, abril 28, 2017  Nenhum comentário

O Sine/IDT fica localizado na Rua. Cel. José Silvestre, 201 – Centro - Sobral – Fone :(88) 3695.3117.
ALINHADOR DE PNEUS 1
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO (PCD) 1
AUXILIAR DE CONTABILIDADE 1
AUXILIAR DE COSTUREIRA (ACABAMENTO) 1
COBRADOR INTERNO (PCD) 1
CONSULTOR DE VENDAS 1
CORTADOR DE ROUPAS 1
COSTUREIRA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 1
ELETRICISTA 3
ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 2
EMPREGADA DOMÉSTICA 2
FORNEIRO (OLARIA) 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEIS E CAMINHÃO 1
MECÂNICO DE AUTOMÓVEL 1
MECÂNICO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS 5
MONTADOR DE MÓVEIS (MÓVEIS E ANTENAS PARABÓLICAS) 1
OPERADOR DE COMPUTADOR (DESING/COREL DRAW) 1
REPRESENTANTE COMERCIAL 7
VENDEDOR PRACISTA 2

Fonte: SINE/IDET

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