Agentes penitenciários protestam contra reformas do Governo

Agentes penitenciários cearenses estão em Brasília, nesta terça-feira (02), seguindo orientação da Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários (Fenaspen) que, na ocasião, convocou servidores de todos os estados a fim de montar um acampamento na Esplanada dos Ministérios. O grupo cobra apoio parlamentar para a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 308.





A PEC 308 altera os arts. 21, 32 e 144, da Constituição Federal, criando as polícias penitenciárias federal e estaduais. "Somente com a união de todos os Agentes Penitenciários do Brasil, conquistaremos a Polícia Penal", disse Valdemiro Barbosa, presidente do Sindicatos dos Agentes e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Ceará (Sindasp/CE).





Ainda em Brasília, os agentes penitenciários prometem também protestar contra as reformas da Previdência, trabalhista e terceirizações irrestritas. São cerca de 200 agentes penitenciários que ficarão acampados por dois dias no Palácio da Alvorada. Não houve confronto com a polícia, no entanto, os agentes invadiram parte da entrada da Câmara Federal.

Fonte: Cnews