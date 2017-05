DENÚNCIA DE CARRO ABANDONADO EM SOBRAL

Internauta denuncia que no estacionamento do antigo prédio do SINE/IDT tem um carro em situação de abandono.





Veja a denúncia na íntegra:

"Vou pedir que vc divulgue as fotos desse carro que se encontra abandonado há mais de 2 semanas no estacionamento do antigo SINE/ IDT.



Estão depenando o carro e ontem por volta das 22:30 indivíduos foram vistos saindo do interior do veículo. Os moradores temem que alguém queira se esconder pra praticar assaltos."

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter