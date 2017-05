DIRETORIA DO FÓRUM DE SOBRAL E OAB SUBSECÇÃO SOBRAL PRESTAM HOMENAGEM ÀS MÃES

A Diretoria do Foro de Sobral em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção de Sobral prestaram, na manhã desta segunda-feira, mediante o som musical do violonista, Valdemir Barros, Professor da Escola de Música de Sobral, uma linda homenagem às mães em celebração ao Dia das Mães. O evento contou com a presença do MM. Juiz Diretor do Foro em respondência, Dr. Maurício Fernandes Gomes e do representante da OAB, Dr. Pedro Aurélio Ferreira Aragão, os quais desejaram votos de muitas felicidades e bênçãos às queridas mamães. Na ocasião, manifestaram-se as advogadas, Dra. Ana Cecília Machado Fernandes e a Dra. Bruna Monik Feitosa Parente. Em nome das servidoras do Poder Judiciário, manifestou-se a Dra. Valnete Lopes Ferreira, Assistente Judiciária da 2ª Vara Cível de Sobral. O evento contou com a participação de advogadas, de servidoras e de colaboradoras do Poder Judiciário local.

Fonte: Sobral 24 horas