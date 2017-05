EMOCIONANTE: Cadela chora ao perceber que foi abandonada e vídeo comove a internet

Se você é uma daquelas pessoas que tem paixão por cachorros provavelmente vai ficar com o coração partido ao assistir a esse vídeo. A Pit Bull Electra foi deixada em um abrigo pelos seus donos e, quando percebe que eles não vão mais voltar para buscá-la, fica arrasada e chora, olhando para os lados, como se estivesse buscando alguém para consolá-la. O vídeo desse momento foi publicado no Facebook e emocionou muita gente.





As imagens foram feitas por Lolys Menchaka, que é voluntária do abrigo para animais Inland Valley Humane Society, localizado na Califórnia, Estados Unidos.





O olhar de tristeza que Electra faz quando se descobre sozinha emocionou milhares de pessoas na web. No Facebook, o vídeo já contava com quase 500 mil visualizações na manhã desta sexta-feira (26).





“Gostaria de entender a atitude dos donos que entregam os seus animais. Não gosto de julgá-los, mas quando se vê os cães recebendo visitas com os rostos felizes e com aquela postura de orgulho… eu não consigo compreender”, disse Lolys em uma de suas postagens no Facebook. A moça ainda falou da vida dos animais que são levados para esse tipo de local: “A expressão de Electra representa a tristeza e a realidade dos abrigos”.





Apesar de ter esse fato triste, a história de Electra terminou bem e feliz. Com a repercussão do vídeo no Facebook, ela logo arrumou um novo lar e seus novos donos já estão com ela em casa.





Assista ao vídeo:

Fonte: jc.ne10