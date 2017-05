Estelionatários são presos pela Polícia Civil em Quixadá

Grupo movimentava cerca de R$ 1,5 milhões a cada golpe aplicado.

Três homens suspeitos de aplicar golpes milionários em agências bancárias foram presos pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Regional de Quixadá. As prisões aconteceram nesta terça (16) e quarta-feira (17).





De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o grupo era composto por cinco criminosos. Eles contatavam pessoas de outros Estados, que aguardavam a liberação de algum benefício ou de alguma causa judicial. Segundo o delegado Marcus Vinícius, responsável pelo inquérito, os levantamentos apontam que os homens conseguiam aproximadamente R$ 1,5 milhão, por ano, com os golpes aplicados.





Um dos envolvidos ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, postando fotos com carros, voos de helicóptero e em viagens.





Foram presos: Rafael Rodrigues Pereira, de 28 anos, com antecedente criminal por estelionato; Marcos Antônio da Silva Júnior, de 23 anos, que não tinha passagem pela Polícia; e Rafael Ferreira Vieira, de 23 anos, também conhecido por “Rafael Galinha” e com passagem pela Polícia por contravenção penal.





Detalhes





As duas primeiras prisões aconteceram na terça-feira, quando os agentes de segurança chegaram até Rafael Rodrigues e Marcos Antônio. De acordo com as investigações, eles atuavam como “laranjas” no esquema criminoso e foram localizados no interior de uma agência bancária, no Centro de Quixadá. Ainda segundo a Polícia, a dupla se preparava para sacar valores oriundos dos golpes. Nos veículos utilizados pelos suspeitos, os agentes de segurança apreenderam mais de R$ 6 mil.





“Os estelionatários possuíam informações privilegiadas acerca das pessoas alvo dos golpes. Primeiramente, as vítimas eram informadas acerca de valores, que haviam sido liberados mediante ações judiciais, mas para que elas recebessem tal dinheiro, era necessário o depósito de uma quantia para cobrir gastos referentes aos honorários advocatícios”, afirma o delegado Marcus Vinícius.





Com isso, as pessoas realizavam as transferências, que eram recebidas por Rafael Rodrigues e Marcos Antônio. Em seguida, uma porcentagem era retirada para a dupla e os valores maiores eram repassados a uma terceira pessoa, que era investigada por ser o líder do bando, o Rafael Ferreira, que foi preso na manhã desta quarta-feira.





Os homens foram levados à Delegacia de Regional de Quixadá, onde foram autuados em flagrante por estelionato e associação criminosa.





Rafael Ferreira ainda pode ser autuado por lavagem de dinheiro. A Polícia Civil continua as investigações, agora com o objetivo de prender os demais envolvidos nos crimes, que já estão identificados.





