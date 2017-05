EVILÁSIO VIROU CELEBRIDADE

Hoje, Evilásio dos Santos, natural do Distrito de Serrota /Senador Sá-Ce, vencedor do “1º Campeonato de Gente Feia”, ocorrido na cidade de Sobral no último sábado (20), pegará o voo às 15h 40min rumo a cidade de São Paulo, a convite da TV RECORD, onde o passará 15 dias.





Evilásio, o "ET" como é conhecido, mora em Martinópole e foi acompanhado do representante da Secretaria de Cultura. Diante do sucesso alcançado neste campeonato, sempre esperou uma oportunidade para demonstrar seu jeito peculiar e carinhoso. Evilásio disse: "Estou indo atrás do meu sucesso".

Com informações de Senador Sá Informes