GRAVE ACIDENTE É REGISTRADO DEFRONTE AO NORTH SHOPPING SOBRAL, NO BAIRRO DOM EXPEDITO

Uma colisão entre duas motocicletas foi registrada na manhã desta quinta-feira, dia 18, na avenida Monsenhor Aloisio Pinto, no bairro Dom Expedito. Uma das vítimas é um mototaxista. De acordo com as informações de populares, a outra vitima (condutor moto, uma fan 150 cc de cor preta), seu estado de saúde é grave. Ambos foram socorridos para o hospital Santa Casa em ambulâncias do SAMU. Não foi informado para nossa reportagem a causa do ocorrido.