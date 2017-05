Influenciadores digitais sobralenses na campanha do Vestibular 2017.2 das Faculdades INTA

Antenados aos novos conceitos de inovação da era digital e entendendo a importância das mídias sociais no cotidiano dos jovens, o departamento de Comunicação e Marketing das Faculdades INTA utilizou na campanha do Vestibular 2017.2 a estratégia de apostar na visibilidade dos influenciadores digitais sobralenses. Para isso foram contratados o estudante do curso de Fisioterapia, Renan Ponte, além da estudante de Arquitetura, Sthefany Barbosa e a estudante de Odontologia, Klyvia Sá. Juntos os ``web-ídolos´´ possuem aproximadamente 60 mil seguidores no Instagram.





Desconhecido por se tratar de uma novidade, o termo Digital Influencers; em tradução literal, influenciadores digitais; é atribuído aos youtubers, snapchaters, instagramers ou facebookers que possuem um número representativo de seguidores, bem como uma grande audiência on line. Segundo o Coordenador de Comunicação do INTA, professor Matheus Salvany, a decisão partiu após uma criteriosa análise de mercado. ``Na busca por inovações relacionadas às estratégias de marketing observamos através de pesquisas internas que nosso público alvo procura informações, principalmente, pela internet e mais precisamente nas redes sociais. A partir desta percepção pesquisamos quem são os principais influenciadores digitais sobralenses e optamos por convida-los para estampar a campanha e assim amplificar a nossa presença on line ´´, colocou.





Para o Coordenador de Marketing, Gabriel Ramalho, a estratégia busca ainda aproximar o público-alvo, jovens e jovens adultos, e gerar identificação ao empregar a imagem de influenciadores, por eles conhecidos, que também estudam no INTA. "Mais do que explorar a quantidade de seguidores, tivemos o cuidado de escolher os digital influencers baseados em suas métricas, que indicavam grande audiência composta por pessoas de idades e cidades consideradas oportunas para nossa estratégia", explica. "O conceito da campanha do Vestibular INTA 2017.2, Sua Entrada Para o Mundo, apresenta a formação acadêmica como fundamental para o sucesso profissional, e utilizar estudantes universitários de verdade soma bastante a este propósito", ressaltou o publicitário.





Possuidores de uma grande audiência os novos profissionais da internet atuam como formadores virtuais de opinião. Portanto, a mudança comportamental e de mentalidade relacionada aos seus seguidores está na escolha de estratégias, realizadas pelos próprios influenciadores ou por empresas contratantes. As ações buscam ser feitas da forma mais natural possível, com o objetivo de gerar uma identificação das pessoas com o perfil na rede social ou com as propostas que são divulgadas. A prova do vestibular de medicina acontece no dia 11 de junho e dos demais cursos no dia 2 de julho.





SERVIÇO





Vestibular Faculdades INTA 2017.2

Provas: Medicina 11 de junho - Demais Cursos 2 de julho.

Inscrições: www.inta.edu.br