INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Internauta denuncia problemas na rede de telefonia fixa no distrito Bilheira.

"Gostaria de fazer uma reclamação. A operadora Oi que é responsável pelos telefones fixos no Distrito de Bilheira, hoje tá com 15 dias que tá mudo, a comunidade se encontra muito prejudicada com esse problema, pela falta de comunicação, e acaba prejudicando também as instituições que necessitam do meio de telefonia móvel e fixo para desenvolverem suas atividades, inclusive acrescentamos também que a operadora responsável pela rede de telefonia está sabendo do problema, pois veio um carro da mesma aqui na comunidade na semana passada. A comunidade aguarda ansiosamente por uma solução deste problema, obrigado!!"