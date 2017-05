Joaquim Feijão é o primeiro vereador a abrir mão de carro oficial em Sobral

Eleito com mais de 3 mil votos dos eleitores sobralenses, o vereador Joaquim Feijão, ganha destaque na Câmara Municipal pelo seu trabalho desempenhado com bom senso e disposto a fazer a diferença através da política. Joaquim não fará uso do carro oficial a que tem direito. A medida visa economizar cerca de R$ 100.000,00 no orçamento do legislativo municipal durante o seu mandato. O vereador irá ao trabalho de carro próprio.





Via Sobral em Revista