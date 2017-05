Netflix de graça? Criminosos usam falsa história em golpe digital

Se você tiver recebido a notícia de que o Netflix, mais popular serviço de streaming de filmes e seriados, adicionou uma opção gratuita entre seus pacotes, tome cuidado: não apenas a notícia é falsa, como também pode ser um golpe para criminosos digitais obterem seus dados de cartão de crédito. A empresa de segurança digital Kaspersky Lab divulgou que estão sendo enviados e-mails informando um suposto novo recurso do Netflix, como uma promoção falsa entre o serviço de vídeos e o canal por assinatura Telecine, com seis meses de acesso grátis aos conteúdos de ambos.





Ao clicar no link para ativar a oferta, o usuário é direcionado para uma página que solicitará as informações de acesso do usuário e o número do seu cartão de crédito.





A única modalidade verdadeiramente gratuita do Netflix é quando você cria um perfil no serviço para experimentar o primeiro mês sem nenhum custo. É necessário colocar seus dados de cartão de crédito porque se você não cancelar o serviço ao final dos 30 dias de experiência, passará a ser cobrado mensalmente. Em outras modalidades do golpe, trojans (arquivos maliciosos) estão sendo disseminados por meio de tutoriais no YouTube e geradores de logins que prometem dar acesso ao Netflix gratuitamente. O tipo de malware baixado depende do criminoso, mas os mais usados são keyloggers --programa que grava tudo o que uma pessoa digita no teclado do computador, para roubar dados financeiros da vítima -- e RATs --trojans de acesso remoto, com o qual o golpista controla a máquina infectada.