PM APREENDE ARMA DE FOGO EM AÇÃO CONJUNTA NA SERRA DA IBIAPABA

Durante o dia de terça-feira, 09, a Polícia Militar através do Destacamento Policial de Ubajara, FTA da 2°CIA/3°BPM e uma Equipe do BPRAIO, realizaram várias ações preventivas na cidade de Ubajara.





Os militares ao realizarem patrulhamento ostensivo nas proximidades do Balneário do Boi Morto, conseguiram prender José Augusto de Araújo Souza, 20 anos, de posse de um Revólver Calibre 32, com três munições intactas, além de uma certa quantia em dinheiro e um aparelho celular.





O suspeito foi encaminhado a Delegacia Regional de Polícia Civil de Tianguá, para realização dos procedimentos cabíveis.





Fonte: Sobral 190