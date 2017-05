POLICIAIS DO RAIO APREENDEM GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E DUAS ARMAS DE FOGO

A ocorrência se deu nesta segunda-feira (8), por volta das 15h, no bairro Alto do Cristo.





Os PMs do grupamento RAIO 01 e 011 abordaram um indivíduo em atitude suspeita, ao consultarem o nome do suspeito, verificou-se que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. Os policiais se deslocaram até a residência do acusado, onde encontram bastante drogas e duas armas de fogo, sendo uma pistola de calibre ponto quarenta e um revólver calibre 32. Durante as diligências, os policiais ainda conseguira efetuar a prisão de mais dois indivíduos envolvidos no crime.





Os PMs conduziram os acusados, as drogas e as armas para a Delegacia 24 horas, para a lavratura do procedimento policial cabível.





Fonte: Sobral 24 horas