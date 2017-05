Santa Casa de Sobral recebe recursos destinados por Deputado Moses Rodrigues para a compra de Tomógrafo

A semana começa com uma excelente notícia para milhares de pessoas atendidas pela Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Nesta segunda-feira (15), o maior hospital da região Norte do Estado recebeu R$ 800 mil para a compra de um novo tomógrafo. O recurso, assegurado pelo orçamento impositivo, foi destinado pelo Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) através de emenda individual, e atende a uma antiga solicitação da unidade.





“Desde 2015 tenho solicitado recursos para garantir saúde de qualidade aos moradores das regiões Norte e Noroeste do Ceará. Destinei duas emendas individuais para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, pois o hospital recebe diariamente pacientes de mais de 50 municípios cearenses. No ano passado foi paga uma delas, no valor de R$ 300 mil para a compra de uma ambulância do tipo UTI. Agora, R$ 800 mil para um novo tomógrafo”, destacou Moses Rodrigues.





As emendas individuais foram destinadas depois que o parlamentar sobralense esteve reunido com o corpo dirigente da Santa Casa e se comprometeu a enviar parte do recurso assegurado no orçamento para garantir o aparelhamento do Hospital.