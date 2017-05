Senador Eunício Oliveira e Deputado Moses Rodrigues conseguem liberação de licença ambiental e BR-222 começará a ser duplicada no segundo semestre

O projeto de duplicação da BR-222 começa a sair do papel, após o Governo Federal anunciar a liberação de R$ 50 milhões para o início da obra, que já foi licitada.





Na manhã desta quinta-feira (25), após encontro com o Presidente do Senado Eunício Oliveira (PMDB/CE), o Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) participou de uma audiência com a Presidente do IBAMA, Suely Araújo, e com o Superintende do IBAMA no Ceará, Herbert Lobo. Na pauta do encontro, a assinatura da liberação da licença ambiental e de instalação para o inicio das obras de duplicação da BR-222, no trecho Fortaleza-Divisa CE/PI. O documento ainda contempla subtrechos como o entroncamento da BR-020 (Anel Rodoviário de Fortaleza), da CE-422 (Porto do Pecém), segmento do km 12 ao 35,6.

“No final do ano passado estive no DNIT, juntamente, com o Senador Eunício Oliveira para tratar da duplicação do trecho Fortaleza-Pecém. Na época, deixamos assegurados junto ao Ministério dos Transportes R$ 130 milhões para a execução da obra, que já estava licitada. Hoje, demos um importante passo com a liberação da licença ambiental e de instalação. Com notícia de que parte do recurso está garantido pelo Governo Federal, a obra deverá ser iniciada no segundo semestre deste ano”, destacou Moses Rodrigues.