SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SOBRAL DENUNCIA DESCONTO “INDEVIDO” NO SEU CONTRACHEQUE.

Servidor concursado procura a reportagem do SOBRAL 24 HORAS para denunciar “descontos indevidos” no seu contracheque. Veja a denuncia na integra:

"Eis que neste 1° de maio, dia internacional do trabalhador, fomos ‘homenageados’ pelo prefeito Ivo Gomes, e gostaria de tornar público esse ato arbitrário. Sou servidor público (concursado) da secretaria de cidadania e segurança, faço parte da 1° turma da Guarda Civil; Jamais assinei autorização alguma, para ser desconto qualquer tipo de contribuição a quem quer que fosse. Já recebemos um salário defasadíssimo, estamos nos aproximando do mês de junho e ainda recebemos o salário do ano passado. Em meu salário, já é descontado mais de mil reais, para o Imposto de Renda, pago taxas de esgoto (TSHCL), iluminação pública, IPVA, Seguro DPVAT, imposto em tudo que faço. Mas se quero uma educação e saúde de qualidade, para meus filhos pago colégio particular e plano de saúde, não faço uso, portanto do que me é tirado em impostos. E hoje, ao consultar meu contra cheque on line, pude ver o desconto de mais de R$ 200,00 para uma tal contribuição obrigatória. Ao me dirigir ao setor pessoal da prefeitura, fui informado que este desconto, se faz por um decreto do prefeito Ivo Gomes e não sabem informar o que é e nem para onde vai tal ‘contribuição’. Que país é este? Onde o político numa canetada, desconta uma quantia do salário do servidor, de modo unilateral, sem nenhuma consulta e sem que saibamos pra onde vai esse dinheiro?!!!!! Não sou advogado, mas se é contribuição, não deveria ser espontânea?"