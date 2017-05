Sobral: Programa Pânico na Band estará no 1º Campeonato de Gente Feia, promovido pelo Bar do Lulu

Concursos de beleza são muito comuns no Brasil e no mundo. Mas e um concurso de feiura? Nunca ouviu falar? Pois o dono de um bar de Sobral, criou uma competição inusitada: o 1º Campeonato de Gente Feia.





O negócio é levado a sério e tem até premiação. O primeiro, o segundo e o terceiro lugares levarão, respectivamente, R$ 1.000, R$ 500 e R$ 300, com direito a troféu.





É claro que tudo não passa de uma grande brincadeira. “Feio é modo de falar. Mas é um concurso diferente, para pessoas diferentes. Mas qualquer um pode participar”, explica Luciano Collet, proprietário do Bar do Lulu.





A ideia é divertir e atrair o público. “Eu e um amigo meu pensamos para atrair o comércio, que está meio parado. É um modo de animar a cidade”, diz.





A ideia inovadora tem gerado uma boa repercussão, segundo Luciano. Os clientes estão animados, ansiosos para participar da brincadeira. “Tem muita gente comentando, perguntando quando vai ser”.





Para participar, é só chegar e fazer a inscrição na hora. O concurso acontece no dia 20 de maio, um sábado, às 12h. Quem levar o amigo “mais diferente” também ganha prêmio: uma caixa de cerveja.





O concurso terá ainda a cobertura total do Programa Pânico na Band, onde as gagas e o Carlinhos "O Mendigo", estarão presentes no evento.





Via Correio Sobralense