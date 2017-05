Vestidos de policias, criminosos invadem casa de empresário em Acaraú

O fato ocorreu no Distrito de Aranaú, quando pelo menos 5 (cinco) elementos armados trajando roupas similar a farda da policia civil, realizaram um assalto a uma residência no referido distrito, na madrugada desta terça-feira, 23, levando uma grande quantia em dinheiro.





Era por volta de 04:30 horas, quando um veiculo de cor escura, estacionou em frente a uma residência de um conhecido empresário local, na Rua Manoel Vicente de Sousa, área central do distrito. No veiculo havia cerca de cinco elementos todos armados com pistolas e revolveres, segundo as vitimas os mesmos trajavam blusas da policia civil do Ceará, sendo que 2 (dois) estavam encapuzados e os demais de rostro descobertos.





Os acusados após entrarem dentro da residência, renderam toda a família que estava no local, chegando inclusive a algemar quem estava dentro do imóvel, quando teriam subtraído joias, celulares e objetos de valor, sabendo bem o que procuravam o grupo em seguida localizou uma certa quantia em dinheiro que as vitimas guardavam dentro de um guarda roupa.





Após consumarem o roubo, a quadrilha fugiu tomando rumo ignorado. As vitimas assim que conseguiram se soltar pediram socorro a populares que residem na vizinhança e acionaram a policia militar que realiza buscas atrás dos suspeitos, mas até o fechamento da matéria ninguém foi preso. O caso vai ser apurado pela policia civil.





Informações ou denuncias que levem ao paradeiro ou identificação dos envolvidos, podem ser direcionadas aos números 190 e/ou (88) 3661-1017, não é preciso se identificar.





Com Informações do Portal Vale do Acaraú