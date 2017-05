Violência sem fim: Mais um homicídio a bala é registrado na cidade de Ipu

O crime aconteceu na noite desta sexta-feira (26/05), por volta das 20h00, na rua Dr. Araújo, bairro Alto da Boa Vista.

As informações apuradas inicialmente apontam que a vítima atende pelo nome de Glauton, cerca de 35 anos, residente no bairro Alto da Boa Vista. A execução ocorreu na rua Dr. Araújo, do referido bairro, próximo ao Lava Jato do Ligeirinho. Os atiradores chegaram numa motocicleta e passaram a desferir vários tiros contra a vítima, vindo o mesmo a tombar sem vida no local.





Glauton nasceu e se criou no bairro das Pedrinhas, mas atualmente residia no bairro Alto da Boa Vista, onde teve o fim da sua vida de maneira trágica. A Polícia Militar já está resguardando o local da ocorrência, aguardando a chegada da viatura da Perícia Forense, para remoção do cadáver para o IML de Sobral.





Com informações Repórter Fco. José