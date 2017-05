O sinistro aconteceu na noite desta quarta-feira (3), por volta das 18:45h, nas proximidades do Detran.





Segundo informações de populares, a criança (7 anos) estava em uma bicicleta, quando se envolveu no acidente com o VLT. Uma equipe do SAMU socorreu a criança para o hospital Santa. Felizmente, a criança sofreu apenas escoriações leves pelo corpo. Não temos informações de como o acidente se deu.

Fonte: Sobral 24 horas