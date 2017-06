15 ALIMENTOS RICOS EM MAGNÉSIO QUE PODEM DIMINUIR O RISCO DE ANSIEDADE, DEPRESSÃO E ATAQUE CARDÍACO!

Você vive sentindo cansaço, tem dificuldades para se concentrar e sofre com insônia?

Talvez seja carência de magnésio.





Esses sintomas são comuns entre os que se alimentam baseados na dieta moderna: muito fast-food e frituras.





Nem sempre foi assim.





No início do século XX, as pessoas tinham uma dieta mais natural consumiam mais alimentos ricos em magnésio.





Nos dias de hoje, elas praticamente não ingerem magnésio por meio da alimentação.





Uma pesquisa publicada pelo National Institutes of Health, nos Estados Unidos, revelou que os homens precisam de 400 a 420 mg de magnésio, enquanto as mulheres necessitam de 310 a 320 mg por dia.





E revelou, com base nos hábitos alimentares do americano, que a maioria deles está bem longe do ideal.





Uma dieta, por exemplo, rica em açúcar refinado, carboidratos simples ou baseada em alimentos processados com certeza é deficiente em magnésio.





Além disso, para garantir esse elemento, é preciso consumir grande variedade de legumes diariamente.





Fuja de bebidas alcoólicas, antibióticos e diuréticos, pois eles impedem a boa absorção dos nutrientes.





É bom saber que nosso corpo só consegue manter de 30 a 40 por cento de magnésio.





Por isso, consumir a substância em excesso não tende a provocar problemas de saúde, pois o organismo expulsa tudo através da urina.





Mesmo assim, o ideal é você consultar um bom nutricionista para definir a melhor estratégia de uma boa suplementação de magnésio.





Se você não sabe, o magnésio estabiliza os nervos, relaxa os músculos e equilibra os batimentos cardíacos.





Além do mais, também fortalece os ossos, regula a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue, favorecendo a produção de energia.





Então, se você desconfia que sofre de deficiência de magnésio, melhore sua dieta.





Invista em folhas verdes, como espinafre, legumes, nozes, sementes e cereais integrais.





Quer mais dicas?





Consuma:





- Amêndoas





- Espinafre





- Acelga





- Feijões (o preto principalmente)





- Sementes de abóbora





- Abacate





- Figos





- Iogurte





- Banana





- Salmão





- Manteiga de amendoim





- Cacau/chocolate amargo





- Castanha de caju





- Coentro





- Manjericão





Se possível, consuma alimentos orgânicos para garantir a boa qualidade.





Mesmo consumindo esses alimentos, você ainda corre o risco de ter deficit de magnésio.





Isso porque a maioria dos solos, incluindo o brasileiro, é pobre nesse mineral.





Logo, os alimentos produzidos nesses solos também serão pobres em magnésio, mesmo que tal alimento seja, em tese, fonte de magnésio.





Então, como resolver a deficiência de magnésio?





Combinando alimentação com suplementação.





Mas você vai precisar da ajuda de um bom médico ou nutricionista.





Equilibrar os níveis desse mineral no corpo não é fácil.





Não basta tomar um suplemento de magnésio e pronto.





Não.





Ocorre que o magnésio trabalha em conjunto com o cálcio, a vitamina D e a vitamina K2.





Se você consumir muito cálcio e pouco magnésio, pode, por exemplo, desencadear um problema cardíaco sério.





O segredo está na ingestão correta de cada substância.





E existe um apoio mútuo pelo qual elas se equilibram e funcionam corretamente.





Os melhores suplementos de magnésio, ou seja, os de melhor absorção, são o glicinato de magnésio, o cloreto de magnésio e o citrato de magnésio.





Este é um blog de notícias sobre tratamentos caseiros. Ele não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





Fonte: Cura pela Natureza