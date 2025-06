Tragédia em Sobral: Caso de feminicídio seguido de suicídio choca os moradores do bairro Sinhá Saboia

Na noite desta quinta-feira (25), uma tragédia abalou a cidade de Sobral, no Ceará. Um episódio de feminicídio seguido de suicídio foi registrado na Rua Marechal Rondon, no bairro Sinhá Sabóia. Segundo informações preliminares, o agente de saúde Jander Policarpo, de 22 anos, utilizou uma arma de fogo para tirar a vida de sua companheira, Camila, também de 22 anos, e, em seguida, cometeu suicídio com um disparo na cabeça.





A violência ocorreu na residência do casal e foi testemunhada por seu filho, uma criança que se encontrava no local no momento do ocorrido. A cena chocou familiares, vizinhos e a comunidade, que lamentam a perda precoce de Camila e a tragédia familiar.





A Polícia Militar foi acionada rapidamente, isolando a área para os procedimentos iniciais. A perícia forense foi chamada para realizar os trabalhos no local, e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Sobral para os procedimentos de praxe.





Este triste episódio reforça a importância de ações de combate à violência doméstica e de apoio às vítimas. As autoridades continuam investigando o caso para compreender melhor as circunstâncias que levaram a essa tragédia.





Com informações de Sobral na Mídia