Polícia Civil prende dupla e apreende nove celulares em Itapipoca/CE

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nas primeiras horas da manhã de ontem (24), culminou na prisão de duas pessoas, além das apreensões de vários aparelhos celulares e cartões de créditos. A ofensiva policial aconteceu em Itapipoca, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Ceará.





Com os mandados de busca e apreensão e de prisão em mãos, os investigadores da Delegacia de Itapipoca saíram em campo para prender indivíduos envolvidos em crimes de homicídios praticados na região Norte do Ceará. Na ofensiva, duas pessoas foram retiradas de circulação por força de cumprimento de mandados de prisão preventiva e temporária. Além das capturas, nove celulares, bem como diversos cartões de crédito, que estavam em posse dos indivíduos, também foram apreendidos.





Os suspeitos foram levados à Delegacia, bem como o material recolhido, que será analisado e, posteriormente, contribuirá com as investigações acerca de crimes cometidos na região. Com isso, os alvos foram colocados à disposição da Justiça.





Fonte: SSPDS/CE