Duplo homicídio em Cariré: Irmãos são executados dentro de casa

Na madrugada desta quarta-feira (25), o município de Cariré, na Região Norte do Ceará, foi palco de mais um episódio triste de violência. Dois irmãos foram mortos a tiros dentro da própria casa, localizada na Rua da Natal.





As vítimas foram identificadas como Juscelino Silva Pinto, de 21 anos, que estava usando um uniforme de futebol, e Francisco Anderson Silva, de 28 anos. Segundo informações preliminares, os criminosos invadiram a residência enquanto os irmãos dormiam em redes e efetuaram vários disparos, principalmente na região da cabeça. Infelizmente, as vítimas não tiveram chance de se defender.





Após o crime, os suspeitos fugiram do local e deixaram uma pichação com a inscrição “Tropa do Supremo”, que parece fazer referência a uma facção criminosa. Até o momento, ninguém foi preso ou identificado como autor do duplo homicídio.





A Polícia Militar foi acionada, isolou a área e chamou a Perícia Forense, que realizou os procedimentos técnicos necessários. A Polícia Civil de Sobral também esteve no local e já iniciou as investigações, com diligências em andamento para identificar os responsáveis e entender melhor a motivação do crime.





Com informações do portal Fnews