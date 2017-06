ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL EM TIANGUÁ

Na manhã deste domingo (11), por volta das 10h00, foi registrado um acidente de trânsito na CE 187, saída de Tianguá para Viçosa.





O acidente foi entre uma moto e um veículo Toyota Hilux. O condutor da moto foi identificado como Maurício Sousa da Cruz, 28 anos, residente no assentamento Boa Esperança, em Tianguá e morreu no local do acidente.





A esposa de 22 anos e o filho de apenas 2 anos estavam com ele e foram socorridos ao hospital de Tianguá, ambos sofreram escoriações leves e não correm risco de morte.





O condutor da Hilux parou o veículo e ainda tentou socorrer as vítimas, depois apresentou-se espontaneamente na Delegacia de Policia Civil de Tianguá, onde prestou os esclarecimentos a respeito do acidente.





Equipes do Ronda do Quarteirão, PRE e DEMUTRAN compareceram ao local do acidente.





“Que Deus conforte a família nesse momento de dor”





Fonte: Ibiapaba 24 Horas