Internauta faz um alerta aos moradores do bairro Renato Parente. Segundo o denunciante, indivíduos com enxadas e equipamentos para podar árvores estão praticando furtos/roubos no bairro.





Veja o alerta na íntegra:

"Boa noite! G ostaria de fazer uma denúncia. T em indivíduos que estão vindo para o bairro Renato Parente com enxadas e equipamentos para podar plantas, mas isso é só um disfarce para poder fazer roubos/furtos, ontem, dia 11, fizeram um furto de um objeto meu. Gostaria que vocês divulgassem para os moradores ficarem atentos."

Indivíduo transportando objeto furtado em uma bicicleta





