ALERTA: Depois da onda do "Baleia Azul", novo desafio da internet faz adolescentes costurarem a boca

Pais, fiquem atentos sobre o que seus filhos têm contato na internet, pois um novo joguinho vem preocupando.





Após a disseminação dos desafios da Baleia Azul, adolescentes estão costurando a pele e os lábios para imitarem os desenhos de mangá Tokyo Ghoul. Casos de automutilação estão acontecendo em todo o mundo, mas a China vem de tomando grandes proporções.





O personagem principal do desenho chamando Juuzou Suya, possui os lábios, pescoço e braços com costuras, pois no desenho ele tenta modificar o corpo. Há uma página no Baidu que dá dicas para as pessoas replicarem os pontos pelo corpo.





Os médicos alertam para o risco de infecções.