Bandidos "fecham" estrada e assaltam equipe do Samu que transportava paciente ferido em acidente

A violência dos assaltantes no Ceará não poupa sequer quem trabalha para salvar vidas. Foi o que aconteceu na noite deste domingo (18), quando uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) retornava de uma ocorrência de trânsito transportando um paciente vítima de acidente de trânsito na rodovia estadual CE-060.





O ataque aconteceu quando a ambulância entrou na “Curva da Água Verde”, no Distrito de Itacima, no Município de Guaiúba, na Região Metropolitana de Fortaleza. Bandidos armados colocam troncos de árvores na pista para forçar a parada de veículos que desciam da serra.





A ambulância do Samu havia ido atender a uma ocorrência de acidente de trânsito em que uma jovem morreu e outro paciente, em estado grave, era transportado para um hospital da região. O motorista da ambulância, identificado por Cardoso, postou nas redes sociais um áudio em que relatou os momentos de aflição e risco no momento em que ele e uma técnica de enfermagem, além do paciente ferido, ficaram sob o domínio dos criminosos.





Eram cinco bandidos, dois deles armados com revólveres e os demais com facções. “O tempo todo ele nos ameaçava e diziam que eu ia morrer, o tempo todo dizendo que iam me matar”, contra o motorista da ambulância.





Os assaltantes só foram embora após roubar todos os pertences dos profissionais do Samu e até da pessoa ferida que era levada para o hospital.





Até o momento, nenhum dos assaltantes foi preso.





Fonte: Blog do Jornalista Fernando Ribeiro