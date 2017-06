Bandidos morrem em confronto com policiais militares do RAIO na zona rural de Jaguaruana/Ce

Nesta quarta-feira (14), por volta das 09h, a polícia de Jaguaruana, foi acionada para dar apoio a outros policiais que vinha em perseguição a dois elementos, mesmo tinham realizado um assalto na localidade do Alto Do Brito, na cidade de Itaiçaba, no interior do Ceará.





Os indivíduos em fuga, abandonaram a motocicleta e adentrado no mato, após uma intensa busca no matagal, os policias conseguem visualizar o mesmo, nesse momento os elementos atiraram contra a composição, e novamente obtiveram êxito na fuga. Imediatamente por volta das 12h30min, foi solicitado o apoio das equipes BPRAIO, pois havia informes de populares que os suspeitos estariam na localidade de Sargento, zona rural de Jaguaruna, foi realizado um grande cerco naquela localidade, momento este em que houve um novo embate entres os elementos e a equipe BPRAIO e na ação os dois acusados foram baleados e morreram no hospital.





Os acusados foram identificados como sendo as pessoas de JOVELINO DA SILVA MACIEL, 19 anos e EVERTON DINIZ COELHO, vulgo "Branquinho", foragido da cadeia pública de Limoeiro do Norte. Com os mesmos foi recuperado um aparelho celular, e uma quantia de R$ 714,00 Reais em espécie, bem como dois revolveres calibre 38.





