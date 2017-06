BIZARRO: Homem foi preso tendo relações sexuais com uma jumenta

No último sábado (10), a Polícia Militar de Pilar, Distrito de Jaguarari-BA, prendeu um homem de nome Antônio apelidado de "Antônio da Jega", praticando sexo com animais.





De acordo com a PM, o homem foi preso no Distrito de Pilar, no momento em que estava consumando o ato com uma jumenta amarrada e abusava sexualmente da mesma no interior do bar do Galego do Frango, no referido local.





O crime praticado por Antônio é de zoofilia. O acusado foi apresentado na Delegacia de Senhor do Bonfim (BA).





Se condenado, o acusado pode responder sendo enquadrado no Art. 32 da Lei de Crimes Ambientais - Lei 9605/98, Lei nº 9.605 de 12 de Fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas por praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: Neste caso, como não houve morte do animal, Antonio pode ficar em detenção de três meses a um ano, e multa.

Acusado: Antônio, vulgo Antônio da Jega





Via Massapeceara / Fonte: uaua

Foto: jaguararinoticias