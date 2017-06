Brinquedo "viral" tem causado diversos acidentes com crianças. Pais fazem alertas nas redes sociais

É um tipo de brinquedo giratório que tem crianças e adolescentes como público alvo.

Basicamente ele é feito de metal ou plástico básico e composto de um rolamento no centro.





O produto tem sido anunciado como um meio de ajudar as pessoas que possuem alguma dificuldade de concentração ou até mesmo para pessoas hiperativas.





Alguns especialistas questionam a base científica sobre a afirmação acima e dizem que o brinquedo pode causar mais distração.





Outros concordam que o ‘passatempo’ pode realmente ajudar […] inclusive em casos de estresse e ansiedade.





Foi criado em meados dos anos 90, porém se tornou um brinquedo ‘viral’ somente em 2017.





A inventora Catherine Hettinger defende que o pequeno brinquedo é uma ótima maneira de proporcionar alívio para pessoas com transtornos de ansiedade ou de déficit de atenção.









EFEITOS COLATERAIS





Diversos pais e professores já entendem que a tal diversão está causando mais problemas do que benefícios para as crianças e adolescentes.





Um desses pais em particular (John Harris) argumenta que esses objetos são um terrível incômodo e apresentam um potencial de acidente extremamente elevado.





Ele testemunhou um efeito desagradável do brinquedo quando seu filho o fez girar mais rápido usando um pequeno compressor de ar […] o fidget spinner estourou e atingiu o rosto da criança.





Em uma publicação feita no facebook, Harris disse:





“Poderia ter sido pior. Ele teve sorte de não ser atingido no olho”





O garoto teve que ser carregado para um hospital e levou 30 pontos:





“Estava muito inchado” postou o pai.









UM SEGUNDO CASO





A publicação de Harris, feita no último dia 13, foi compartilhada por outros pais e atingiu uma marca de 245 mil ‘shares’ no facebook.





Outros casos começaram a pipocar pelas redes sociais.





Kelly Rose Joniec, moradora do Texas, também compartilhou uma mensagem (via Facebook) alertado para os perigos do brinquedo.





O caso foi publicado em um site de grande audiência nos EUA.





Ela dirigia para casa com a filha no banco de trás do carro quando percebeu que a criança emitia sons estranhos […] ela havia engasgado.





A mãe entrou em pânico e olhou pelo retrovisor:





“Eu olhei no espelho e o rostinho dela estava ficando vermelho […] uma baba começou a escorrer de sua boca”, disse Kelly.





“Ela emitia sons estranhos. Parei parei o carro imediatamente.” contou a mãe.





A filha de Kelly havia tirado um dos rolamentos do brinquedo (que se desencaixa facilmente) e o engoliu.





Após a cirurgia, ela acabou ficando bem, mas a mãe ainda estava assustada assustada.









MAIS UM CASO





Um terceiro caso envolveu um adolescente que teve que ser levado às pressas para o pronto-socorro.





Ele levou diversos pontos na mão direita.





Via Diário do Brasil