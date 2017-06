Dono de churrascaria reage a assalto e mata criminoso após tomar a arma dele

Nesta última quarta-feira (31) um criminoso foi morto, outro baleado e o terceiro foi preso após tentarem assaltar uma churrascaria na cidade de Pires do Rio (147 km de Goiânia). De acordo com a Polícia Militar, os três bandidos tentaram assaltar o estabelecimento com uma arma em punho onde dois deles entraram no local e um ficou aguardando de fora para dar apoio na fuga. Os marginais fizeram a família do proprietário refém e quando tentavam roubar os objetos do local, o dono da churrascaria entrou em luta corporal com um deles, tomou a arma do meliante e efetuou vários disparos contra eles. Segundo informações, o assaltante identificado como Samuel Macedo da Silva foi atingido e acabou morrendo na hora. Já seu comparsa que é um adolescente foi detido após dar entrada em um hospital de Palmelo – GO e posteriormente foi encaminhado ao hospital de Goiânia onde permanece internado em estado grave. O terceiro criminoso que não foi baleado foi localizado e preso pelos policiais. Ainda segundo informações, os três marginais são de Catalão – GO e vinham praticando assaltos na região. Ninguém da família do dono do estabelecimento se feriu. O proprietário foi conduzido ao Departamento de Polícia para prestar esclarecimentos e em seguida foi liberado.





Repórter Cidades/Plantão Policial Jerry Mesquita