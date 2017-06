Os moradores do bairro Terrenos Novos não estão conseguindo dormir com a epidemia de pernilongos (muriçocas) que incomodam os moradores. O período de maior infestação do inseto corresponde ao final do período chuvoso e começo do período seco, período que os criadouros se estabilizam.





Os moradores solicitam da prefeitura de Sobral um carro fumacê para diminuir a incidência dos insetos.

Fonte: Sobral 24 horas