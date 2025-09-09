CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

terça-feira, 9 de setembro de 2025

Motorista de ambulância é perseguido na zona rural de Sobral

terça-feira, setembro 09, 2025  Nenhum comentário

Na manhã desta terça-feira, dia 9, o motorista da ambulância da localidade de Pedra de Fogo, zona rural de Sobral, seguia com dois pacientes em direção à localidade de Ipueirinhas quando foi surpreendido por dois indivíduos em uma motocicleta que efetuaram a perseguição. O motorista conseguiu se desvencilhar dos criminosos e manter o trajeto seguro para atender aos pacientes. A vítima registrou boletim de ocorrência, e a Polícia Civil informou que irá investigar os fatos para esclarecer a motivação e a autoria do crime.

