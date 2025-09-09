EUA citam uso de “poder militar” em prol da liberdade no Brasil

Declaração da porta-voz do governo Trump foi feita se referindo à ofensiva do Judiciário contra Jair Bolsonaro.

O governo Donald Trump mencionou o uso do “poder militar” dos Estados Unidos para “garantir a liberdade de expressão”, em referência ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita pela porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, nesta terça-feira (9).





Em uma coletiva de imprensa, foi dirigida uma pergunta a Leavitt sobre eventuais novas punições ao Brasil em razão da perseguição ao ex-presidente brasileiro em curso. Foi aí que a porta-voz do governo Trump declarou que a gestão do republicano não teme a utilização do “poder militar” do país para garantir a liberdade de expressão no mundo.





– Eu não tenho nenhuma ação adicional para antecipar para vocês hoje. Mas posso dizer que isso é uma prioridade para a administração, e o presidente não tem medo de usar o poder econômico, o poder militar dos Estados Unidos da América para proteger a liberdade de expressão ao redor do mundo – disse Leavitt.



