Entregador de aplicativo apanha da namorada em delegacia após ser preso com drogas

Um entregador de aplicativo foi preso na noite desta segunda-feira (8) após ser flagrado transportando um tablete de maconha na avenida Buriti, localizada no Distrito Industrial, zona Sul de Manaus. Segundo informações da polícia, durante a abordagem o homem confessou que estava realizando apenas o transporte da droga e que o destino final seria o Porto de Manaus, no Centro da capital. O suspeito, que já possui passagens pela polícia, não revelou quem seria o destinatário do entorpecente. A namorada do suspeito esteve na delegacia e chamou atenção por, revoltada, ter desferido um tapa no homem.





O entregador foi conduzido ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi apresentado aos policiais civis para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação, a fim de identificar possíveis envolvidos no esquema de tráfico de drogas.





Fonte: Portal CM7