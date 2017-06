Estado pagará primeira parcela do 13º em 6 de julho

Anúncio foi feito nesta terça-feira pelo governador Camilo Santana.

O governador Camilo Santana revelou que a primeira parcela do 13º salário dos servidores do Estado será paga em 6 de julho. O anúncio foi feito em transmissão ao vivo pelo Facebook.





Conforme o secretário da Fazenda, Mauro Filho, serão liberados R$ 410 milhões. A medida vai beneficiar 162 mil servidores, segundo a Secretaria do Planejamento e Gestão (Seplag).





“Em 6 de julho vamos pagar o 13º salário dos servidores do estados do Ceará. É a primeira parcela para que você possa desfrutas das suas férias”, disse Camilo.





“O Estado mantém a estabilidade e o rigor no pagamento dos servidores. É o único que tem calendário pré-definido até o final do ano. E que, portanto, assegura o pagamento regular da folha, férias, 13º salário. Com isso, auxilia o planejamento dos gastos dos servidores ao mesmo tempo em que incrementa o comércio e a geração de empregos”, afirmou Mauro Filho.