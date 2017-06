GUARDAS MUNICIPAIS DO ROMU TIRAM MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

Na manhã de hoje (18), uma equipe da Guarda Municipal do "ROMU", composta pela Subinspetora Simone, Subinspetor Paulo e Guarda Antônio Ítalo, visualizaram um jovem em atitude suspeita, e ao realizar uma busca pessoal no jovem, os guardas encontraram um revolver calibre 38 municiado. A apreensão da arma de fogo aconteceu no bairro Junco. O suspeito foi apreendido, pois é menor de idade, foi conduzido à Delegacia 24 horas de Sobral para a lavratura do procedimento policial cabível.





Com informações do Blog Sinhá Sabóia