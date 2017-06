Guerra de traficantes deixa mais uma vítima em Pacajus. Homem foi fuzilado dentro de um carro

A “guerra” entre duas quadrilhas que disputam o território da venda de drogas fez mais uma vítima na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza (a 49Km da Capital). Na manhã desta sexta-feira (2), um homem foi executado em pleno Centro da cidade, na presença de dezenas de pessoas que acabaram se transformando em testemunhas oculares da execução sumária.





Era por volta de 9 horas quando um homem que estava na direção de um veículo, modelo Uno, foi surpreendido e friamente assassinado por dois desconhecidos. Os bandidos estavam em uma motocicleta e agiram rapidamente. Populares foram apanhados de surpresa quando ouviram os estampidos.





O assassinato aconteceu na Rua Oscar Gama, a poucos metros das agências do Bradesco e da Caixa Econômica. O movimento era intenso na rua. Ainda assim os pistoleiros à serviço do tráfico não se intimidaram e executaram o guiador do automóvel. Ele foi identificado até o momento apenas por “Nenzinho”, que morava no bairro Limoeiro.





Violência





Pelo menos, 14 pessoas foram assassinadas na cidade de Pacajus somente no mês de maio. Crimes de morte que tiveram características de execução sumária. A Polícia investiga a informação de que dois traficantes rivais, mesmo estando presos, estão ordenando os assassinatos, como forma de eliminar os parceiros do inimigo e concorrente.





Os moradores e comerciantes denunciam, também, a redução no número de viaturas da Polícia Militar em patrulhamento pela cidade. Bairros dominados pelo tráfico de drogas estão sem a presença da Polícia.