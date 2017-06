INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO TROMBONE!

Confira a denúncia do internauta na íntegra:

"Boa tarde a todos do Sobral 24 horas. Venho através desde denunciar e pedir as autoridades competentes, que tomem providências diante da situação que se encontra neste trecho de Sobral, pois está abandonado. Endereço: no fim da rua Francisco de Assis Fernandes, no bairro Domingos Olímpio para o início da rua Açucena, no bairro Vila União. O dono do terreno não liga, abandonou. Pedimos a prefeitura que ele seja notificado para que seja feita a limpeza. O mau cheiro está insuportável. O acúmulo de insetos está causando doenças nas crianças, como dengue e outras. Encontra-se bichos vivos como cobras e bichos mortos como cachorros, gatos etc... Este apelo é feito por todos dessa redondeza com urgência. Grato pela atenção da publicação."