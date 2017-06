MAIS UMA ARMA DE FOGO É APREENDIDA EM SOBRAL PELOS PMs DO RAIO

Durante patrulhamento ostensivo na manhã de hoje (7), uma Equipe do BPRAIO recebeu informações anônimas de uma residência no bairro Sumaré, onde estaria homiziado alguns homens em atitude suspeita.





Ao chegar no local, foi encontrado Cleilton Maciel Vasconcelos, 23 anos. Após buscas no domicílio foi encontrado drogas e um Revólver Rossi Calibre 32 com uma munição intacta e duas deflagradas.





O acusado e o material apreendido foram apresentados na Delegacia 24 horas de Sobral.

Fonte: Sobral 190