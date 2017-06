Pai de vereador de Itatira (CE) é assassinado por bandidos durante assalto neste fim de semana

O pai do vereador de Itatira Francisco Marcelio do Vale Alves, o Marcelo Enfermeiro, foi assassinado por bandidos na madrugada deste sábado (24) na localidade de São José dos Guerras, no município de Itatira, no interior do Ceará. O homem, conhecido na comunidade como “Ze Bandeira”, era um conhecido comerciante na região e teve a casa invadida por criminosos durante a madrugada.





Segundo informações do site Lagoa Show, por volta das 5h da manhã, vizinhos teriam encontrado Ze Bandeira caído no chão e chegaram a acionar uma ambulância que compareceu ao local mais constatou que o homem já estava morto.





Foram verificadas perfurações provocadas por armas de fogo. A casa também estava com os moveis revirados e alguns objetos quebrados. Os tiros atingiram o homem que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.





Familiares e amigos do senhor que foi cruelmente assassinado por bandidos na madrugada deste sábado (24) em Itatira, no interior do Ceará, se despediram do comerciante. Seu Zé Bandeira era pai de Francisco Marcelio do Vale Alves, o Marcelo Enfermeiro, um dos vereadores mais votados no município. Por decisão de familiares, o corpo foi sepultado em um cemitério do municipio de Canindé neste domingo (25).





Diversas pessoas acompanharam o velório para prestar as ultimas homenagens ao comerciante que era bastante conhecido na comunidade onde vivia. Vizinhos descreveram o seu Zé Bandeira como uma pessoa “trabalhadora, alegre e brincalhona”.





A morte deixou diversas pessoas comovidas e emocionadas. O velório teve a presença de amigos, parentes, vizinhos e moradores. O clima foi de bastante comoção e perplexidade. Políticos do município também compareceram ao sepultamento e lamentaram a morte. Varias pessoas que também não conheciam seu Zé Bandeira foram ao velório prestar solidariedade a família.





Amigos e familiares ainda estão perplexos com o assassinado. Na madrugada deste sábado (24), os assassinos invadiram a residência do senhor que fica na comunidade de São José dos Guerras, na zona rural do município de Itatira, perto da divisa com o município de Madalena. Eles mataram o comerciante com tiros. A casa também ficou revirada e moveis foram quebrados.





Com informações do site Lagoa Show

Foto: Lagoa Show (Credito)