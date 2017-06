Polícia investiga morte de radialista em Limoeiro do Norte

Hildemberg foi assassinado por dois homens na última sexta-feira (16).

Policiais da Delegacia Civil de Limoeiro do Norte, distante 198 quilômetros de Fortaleza, iniciaram as investigações acerca da morte do radialista Hildemberg Conrado de Oliveira, de 38 anos, ocorrida na última sexta-feira (16), próximo a uma quadra de esportes do município.





De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), o comunicador, também conhecido por 'Pato Véi', estava acompanhado de familiares quando foi abordado por dois homens, que chegaram em uma motocicleta, modelo Bros, de cor preta.





Ainda segundo a SSPDS, a dupla se aproximou e efetuou vários disparos contra Hildemberg, e fugiu em seguida. O radialista caiu e morreu, ainda no local.





Não há informações sobre o que teria motivado o homicídio e até o momento, ninguém foi preso.





