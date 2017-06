POLICIAIS MILITARES DO RONDA E DO FTA APREENDEM DROGAS NO RESIDENCIAL NOVA CAIÇARA

Após o recebimento de uma denúncia anônima, policiais militares do Ronda do Quarteirão (1201) e da Força Tática (FTA), deslocaram-se até o local da denúncia, chegando lá, precisamente na Quadra 01, Bloco 13 e apartamento 103, os PMs encontraram uma grande quantidade de drogas e uma certa quantia em dinheiro. O acusado de ser o proprietário do material ilícito conseguiu se evadir do local.





Os policiais militares que realizaram a apreensão das drogas foram: Sargento Frota, Sargento Durval, Cabo Ximenes, Soldado Diniz e Soldado L. Rodrigues.





Fonte: Sobral 24 horas