Prefeito Ivo Gomes retorna de Medellín e cumpre agenda de trabalho

O Prefeito Ivo Gomes chegou de Medellín e já começou agenda para tratar de interesses de Sobral. Esteve agora com o solícito diretor geral do Departamento Nacional de Obras Contra às Secas (DNOCS), Ângelo Guerra, negociando um terreno, às margens da BR-222, para instalação de um novo distrito industrial em Sobral. Com isso, pretendemos atrair novas indústrias para o município, o que vai gerar mais emprego e renda para os sobralenses. Hoje, demos um passo importante para aquisição desse terreno!