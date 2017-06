Prêmio Escola Nota 10 - Escolas de Sobral conquistam maior número de premiações do Ceará

Celebrando os 10 anos do Programa de Aprendizagem na Idade Certa (Paic), nesta quinta-feira (22), o Governo do Estado do Ceará entregou o Prêmio Escola Nota Dez para 262 escolas públicas com os melhores desempenhos de Alfabetização e proficiências em Língua Portuguesa e Matemática. As escolas municipais de Sobral conquistaram 22 premiações, colocando Sobral como o município com o maior número de escolas premiadas no Estado do Ceará, segundo dados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica (Spaece), em 2016.





O governador Camilo Santana parabenizou a todos os premiados e frisou a importância da educação. “Pensar num futuro melhor para o Ceará é pensar em educação. Nenhum país do mundo e nenhum Estado cresceu sem apostar em educação. No momento tão difícil que o País vive, o Ceará é o primeiro lugar no Ensino Fundamental do Brasil. Um Estado do semiárido nordestino ter escolas melhores do que São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, que são estados ricos, mostra que é possível construir políticas públicas que tragam resultados para transformar a realidade de nosso Estado. O Paic se transformou numa política de Estado, uma lei que garante que essa política deva ser continuada para que possamos alcançar cada vez mais melhores resultados”, disse o governador.





Para a vice-governadora Izolda Cela o Ceará mostra que pode vencer o desafio de manter os adolescentes na escola. “Com a força que nós estamos tendo ao vencer o desafio da alfabetização, nós também somos capazes de vencer os desafios que estão afetando e colocando a nossa juventude em grande risco, com o abandono da escola. Essa nossa grande rede precisa ganhar força e competência para salvar esses meninos, completando o ensino fundamental com proficiência e entrando no Ensino Médio. O Ceará pode continuar contando essa boa história”, disse.









